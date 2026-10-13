Мать Екатерины Тарховой попросила разрешить ей покинуть заседание суда Мать обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары не смогла слушать показания дочери

Москва13 окт Вести.Мать Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, которые приходились ей дедушкой и бабушкой, попросила разрешить ей покинуть заседание, сообщает ИС "Вести".

Очередное слушание по резонансному делу проходит 13 октября в Самарском областном суде.

Как заявила мать Екатерины Людмила Тархова, ей тяжело видеть и слышать происходящее в зале суда, поэтому она хочет уйти. Ходатайство было удовлетворено.

Екатерина перед этим заявила в суде, что в течение долгого времени находилась под психологическим давлением.

На мое состояние влияли различные долгие конфликты и преследования различных лиц. В какой-то момент мне казалось, что меня просто пытаются свести с ума сказала подсудимая

Она также сообщила, что обстановка в семье была напряженной из-за высокого поста, который занимал ее дед. Тархова утверждает, что члены семьи все время жили в страхе, потому что их в любой момент могли "заказать" и убить.

При этом Екатерина заявила, что к расчленению тел своих родственников не имеет никакого отношения.

Об убийстве Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что экс-чиновника и его жену отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку. В мае текущего года их внучка Екатерина призналась в совершении преступления.