Москва13 октВести.Мать Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, которые приходились ей дедушкой и бабушкой, попросила разрешить ей покинуть заседание, сообщает ИС "Вести".
Очередное слушание по резонансному делу проходит 13 октября в Самарском областном суде.
Как заявила мать Екатерины Людмила Тархова, ей тяжело видеть и слышать происходящее в зале суда, поэтому она хочет уйти. Ходатайство было удовлетворено.
Екатерина перед этим заявила в суде, что в течение долгого времени находилась под психологическим давлением.
На мое состояние влияли различные долгие конфликты и преследования различных лиц. В какой-то момент мне казалось, что меня просто пытаются свести с умасказала подсудимая
Она также сообщила, что обстановка в семье была напряженной из-за высокого поста, который занимал ее дед. Тархова утверждает, что члены семьи все время жили в страхе, потому что их в любой момент могли "заказать" и убить.
При этом Екатерина заявила, что к расчленению тел своих родственников не имеет никакого отношения.
Об убийстве Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что экс-чиновника и его жену отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку. В мае текущего года их внучка Екатерина призналась в совершении преступления.