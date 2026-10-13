Екатерина Тархова: ситуация в семье экс-мэра Самары была всегда напряженной Екатерина Тархова рассказала о ситуации в семье убитого экс-мэра Самары

Москва13 окт Вести.Внучка убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, Екатерина, которую обвиняют в их убийстве, рассказала, что ситуация в семье всегда была напряженной, сообщает ИС "Вести".

Об этом обвиняемая рассказала в ходе судебного заседания, которое состоялось 13 октября в Самаре.

По словам подсудимой, на климат в доме влиял высокий статус ее деда, который на протяжении всей своей жизни занимал "весомую должность".

Очень часто в нашей семье совершались различные казусы и угрозы жизни нашей семье. Также хочу сказать то, что мы не раз в нашей семье наблюдали различные взрывы рассказала Тархова

Ранее Екатерина заявила, что не имеет отношения к расчленению тел деда и бабушки. По результатам судебной экспертизы ее признали вменяемой в момент совершения преступления.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале прошлого года. Экс-мэра Самары и его жену отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку.

В мае текущего года вину в убийстве признала их внучка Екатерина.