Екатерина Тархова заявила, что не расчленяла тела деда и бабушки

Екатерина Тархова: я не имею отношения к расчленению тел деда и бабушки Екатерина Тархова заявила, что не расчленяла тела деда и бабушки

Москва13 окт Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своего деда и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, заявила в ходе заседания в суде, что не имеет отношения к расчленению тел родственников, сообщает ИС "Вести".

Слушание по делу состоялось 13 октября в Самаре.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале прошлого года. Тогда сообщалось, что экс-мэра Самары и его жену отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку.

В мае текущего года вину в убийстве признала их внучка Екатерина.

По заключению экспертов, во время совершения преступлений Тархова не страдала хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иными болезненными состояниями психики.