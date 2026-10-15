Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова не вступала в ОПГ Тархова настаивает, что не состояла в преступной группировке

Москва15 окт Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, заявила в суде, что не вступала в преступную группировку. Об этом сообщает ИС "Вести".

Очередное слушание по делу проходит 15 октября в Самарском областном суде.

Ранее Екатерина Тархова сообщила, что подделала документы для продажи автомобиля Toyota RAV4, который принадлежал убитым, а также сдавала в ломбард золотые кресты, которые ей дарили. Вырученные средства она передавала Нателле Метревели и Таисии Киселевой.

Также в ходе прошлого заседания суда Екатерина сообщила, что члены семьи Метревели запугивали ее и травили дедушку с бабушкой, чтобы завладеть их имуществом.

Об убийстве экс-мэра Самары и его жены стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что их отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку. Их внучка Екатерина призналась в совершении преступления в мае этого года.