Москва15 окт Вести.Екатерина Тархова продолжает давать показания по делу об убийстве своих дедушки и бабушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, в котором она проходит обвиняемой. Об этом сообщает ИС "Вести".

Очередное слушание по резонансному делу началось 15 октября в Самарском областном суде.

Подсудимая призналась, что подделала документы для сделки по продаже автомобиля Toyota RAV4, который принадлежал убитым, а также сдавала в ломбард золотые кресты, которые ей дарили родственники.

Вырученные деньги Тархова переправляла Нателле Метревели и Таисии Киселевой, так как "не понимала, что происходит и что делать в дальнейшем".

Во время прошлого заседания суда Екатерина заявила, что никакого желания убивать своих близких у нее не было. Она якобы не понимала, что дает своим родным яд, так как считала его жидкостью "от какой-то невероятной гадалки", которая должна спасти ей жизнь.

По словам подсудимой, этот яд привезли из Грузии от Нателлы Метревели, которая руководила ситуацией. Екатерина давала его деду и бабушке в течение двух с половиной недель, а перед этим испробовала на себе.