Москва13 окт Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, рассказала, как члены семьи Метревели запугивали ее и травили дедушку с бабушкой, чтобы завладеть их имуществом, сообщает ИС "Вести".

Очередное слушание по резонансному делу проходит 13 октября в Самарском областном суде.

По словам Екатерины, ситуацией руководила Нателла Метревели. Ее сын Дмитрий жил в квартире Екатерины Тарховой. Он давал бабушке и дедушке какое-то вещество, которое раскладывал по их таблетницам. Пожилые люди принимали капсулы два-три раза в день – по шесть штук. Однажды бабушке стало плохо. Екатерина вызвала скорую и медсестру семьи. Последняя дала лекарство от давления. Екатерина также принимала это вещество, но никакого эффекта не ощущала.

Дмитрий пытался привести бабушку и дедушку в состояние, в котором они смогли бы пойти к нотариусу. Цель – получить имущество и денежные средства. Нателла говорила, что "бабушка и дедушка ничего не вспомнят" рассказала Екатерина

Она также сообщила, что ее запугивали: некий Магомед, с которым она встретилась, предупредил, что не нужно задавать Нателле "лишние вопросы", а если она обратится в правоохранительные органы, то он знает, находится ее сын и в какой сад он ходит. Магомед также сказал, что у Нателлы есть связи в правительстве и криминальной среде.

Дмитрий уехал из квартиры 29 декабря 2024 года. Тарховы на тот момент были еще живы, Екатерина продолжала давать им капсулы. Их состояние было тяжелым, они тяжело дышали.

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Об убийстве экс-мэра Самары и его жены стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что их отравили, а тела заморозили, расчленили и выбросили на помойку. Их внучка Екатерина призналась в совершении преступления в мае этого года.