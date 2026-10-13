Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары заявила, что испытывала яд на себе

Тархова утверждает, что испытывала на себе яд, которым травила родственников Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары заявила, что испытывала яд на себе

Москва13 окт Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, которые приходились ей дедушкой и бабушкой, рассказала о ядовитой жидкости, которую она давала своим родственникам и принимала сама, сообщает ИС "Вести".

Очередное слушание по резонансному делу состоялось 13 октября в Самарском областном суде.

Екатерина заявила, что никогда не имела отношения к наркотическим средствам. Однако Нателла Метревели, которая руководила ситуацией, купила в Грузии некую жидкость, которую передала ей через свою мать Таисию Киселеву.

По словам подсудимой, эту жидкость она давала родным в течение двух с половиной недель. Кроме того, Тархова принимала ее сама. Она рассказала, что, выпив 40 миллилитров, почувствовала головокружение.

Никакого желания убивать своих близких. Ну, я не совсем понимала, что это яд, потому что, я вам еще раз говорю о том, что для меня изначально это была жидкость от какой-то невероятной гадалки, которая спасет мою жизнь сказала Тархова

А в ноябре 2024 года приехал Дмитрий Метревели. Он, по словам Екатерины проживал в ее квартире. С собой он привез кристаллы, которые клал в капсулы, которые затем раскладывал в таблетницы бабушки и дедушки. Они принимали по 2-3 капсулы в день.

В ходе заседания Тархова попросилась на СВО, заявив, что хочет заключить контракт с Минобороны РФ.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале 2025 года. В мае текущего года их внучка Екатерина дала признательные показания.