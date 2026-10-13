Екатерина Тархова хочет заключить контракт с МО РФ и уйти на СВО Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова хочет уйти на СВО

Москва13 окт Вести.В ходе судебного заседания стало известно, что обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены Екатерина Тархова хочет заключить контракт с Минобороны РФ и уйти на СВО. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести" из зала суда.

Отмечается, что допрос подсудимой продолжится в четверг, 15 октября, в 10.30.

Ранее стало известно, что Екатерина Тархова провела неделю в одной квартире с убитыми бабушкой и дедушкой. Тела лежали на диване, а девушка регулярно созванивалась с Нателлой Метревели – та спрашивала у нее, как дела, говорила, что скоро приедет врач Дмитрий, и обещала позвонить людям, которые помогут убрать тела.