Екатерина Тархова неделю провела с телами бабушки и дедушки в квартире Внучка Тарховых Екатерина провела неделю с телами бабушки и дедушки в квартире

Москва13 окт Вести.Обвиняемая в убийстве внучка Тарховых Екатерина провела целую неделю с телами бабушки и дедушки в квартире. Об этом сообщает ИС "Вести".

Отмечается, что в первый день девушка поняла, что ее бабушка и дедушка не дышат. Она позвонила Нателле Метревели, и та велела держать телефон рядом, налить в бутылки воду и охладить их.

Тела лежали на диванах. В одной квартире с ними Екатерина жила неделю, которая ощущалась, по ее словам, как один день. Все это время Нателла регулярно звонила, спрашивала, как дела, и говорила, что скоро приедет врач Дмитрий. Также она пообещала, что позвонит людям, которые помогут забрать трупы, но выразила сомнение в том, что им можно доверять.

Я выполняла все указания цитирует Екатерину Тархову ИС "Вести"

Девушка добавила, что никогда не думала, что окажется в такой ситуации.