Внучка экс-мэра Самары сделала фото тел своих дедушки и бабушки для отчета На суде по делу Тарховой показали сделанное ею фото тел убитых родственников

Москва17 окт Вести.На заседании суда над внучкой бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатериной, обвиняемая в убийстве своего деда и его супруги Натальи, была показана фотография тела бывшего градоначальника, сообщает ИС "Вести".

Снимок был сделан самой Екатериной Тарховой для отчета вероятному организатору расправы над четой Тарховых - Светлане Метревели. Внучка Тарховых сделала снимок на телефон после того, как ее бабушка с дедушкой перестали дышать. На снимке Виктор Тархов лежит на полу в собственной квартире.

Также на суде внучка Тарховых рассказала, как вместе с сообщником, Дмитрием Метревели, избавлялась от тел своих жертв. Ранее сообщалось, что Екатерина Тархова провела целую неделю в квартире с телами ее бабушки и дедушки.