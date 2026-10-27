Москва27 окт Вести.Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бабушки и дедушки, сообщила в суде, что останки Виктора и Натальи Тарховых могут находиться на даче Таисии Киселевой, сообщает ИС "Вести".

Очередное слушание по резонансному делу состоялось 27 октября в Самарском областном суде.

Я не знаю, какие там могут быть останки. Может быть, там могут быть головы бабушки и дедушки. Что конкретно делали с останками, точно знают только Таисия Киселева, Бичико и Магда Метревели. Они точно знают, где захоронены останки заявила Екатерина

Дачный участок, о котором она говорила, расположен неподалеку от квартиры, где проживает Киселева. Тархова добавила, что не знает, кто является владельцем дачи.

Подсудимая напомнила, что в семье Киселевой ранее уже сталкивались с расчленением останков, имея в виду мужа Таисии Важу Метревели. Он погиб в конце 1980-х годов. Следователи предполагали, что тело могли расчленить, а останки – утопить в реке Самаре. Екатерина Тархова считает, что так же могли поступить с останками ее дедушки и бабушки.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале 2025 года. В мае текущего года их внучка Екатерина дала признательные показания.