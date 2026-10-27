Москва27 октВести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих бабушки и дедушки – экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, назвала даты их гибели. Об этом пишет ИС "Вести".
По-моему, бабушка умерла 2-го января, могу ошибаться. Дедушка вроде 3-го января умерзаявила Екатерина
Однако точно сказать, находились ли ее родные в сознании в последние дни, девушка не смогла. Она объяснила это тем, что у обоих были проблемы со здоровьем: у бабушки сахарный диабет, у дедушки – проблемы с костями.