Екатерина Тархова сообщила, что ее бабушка и дедушка умерли 2 и 3 января

Екатерина Тархова сообщила, когда именно умерли ее бабушка и дедушка Екатерина Тархова сообщила, что ее бабушка и дедушка умерли 2 и 3 января

Москва27 окт Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих бабушки и дедушки – экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, назвала даты их гибели. Об этом пишет ИС "Вести".

По-моему, бабушка умерла 2-го января, могу ошибаться. Дедушка вроде 3-го января умер заявила Екатерина

Однако точно сказать, находились ли ее родные в сознании в последние дни, девушка не смогла. Она объяснила это тем, что у обоих были проблемы со здоровьем: у бабушки сахарный диабет, у дедушки – проблемы с костями.