Тархова объяснила свои ухмылки на допросе Киселевой в самарском суде

"О какой вере может идти речь?" – Тархова о показаниях Киселевой в суде Самары Тархова объяснила свои ухмылки на допросе Киселевой в самарском суде

Москва19 ноя Вести.Екатерина Тархова, обвиняемая по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, которые приходились ей бабушкой и дедушкой, объяснила свою реакцию на показания Таисии Киселевой, передает ИС "Вести".

Тархова качала головой и периодически ухмылялась, слушая показания второй обвиняемой.

Как я должна чувствовать себя и слышать вранье? Свою реакцию я никак не могу показать, потому что это неуважение к суду. Как я могу на это реагировать? ответила подсудимая на вопрос о ее реакции на показания Киселевой

Тархова также отметила, что давно знакома со второй подсудимой, поэтому не доверяет ее словам.

Я знаю этого человека, я общалась со всей ее семьей на протяжении баснословного количества времени. О какой вере вообще может идти речь? заявила женщина

Ранее Таисия Киселева заявила, что не признает вину в полном объеме и считает, что Екатерина Тархова оговаривает ее и членов ее семьи.

Об убийстве супругов Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что их отравили, а тела заморозили, расчленили, а затем выбросили фрагменты на помойку. Екатерина призналась в совершении преступления в мае этого года. Таисия Киселева, по версии следствия, помогала ей продавать машину бабушки.

Сегодняшнее заседание по делу Тарховых было прервано из-за объявления ракетной опасности.