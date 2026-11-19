Одна из обвиняемых по делу Тарховых рассказала в суде об убийстве своего мужа

В Самаре по делу Тархова Киселева рассказала об убийстве своего мужа Одна из обвиняемых по делу Тарховых рассказала в суде об убийстве своего мужа

Москва19 ноя Вести.Таисия Киселева, которая является одной из обвиняемых в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, рассказала в суде об убийстве собственного мужа, сообщил корреспондент ИС "Вести".

Рассмотрение дела об убийстве продолжилось в Самарском областном суде 19 ноября.

Я не признаю свою вину в полном объеме. Все обвинение строится на словах подсудимой Екатерины. Она оговаривает меня и членов моей семьи. Я не состою ни в каком сговоре, в организованную группу не входила заявила Таисия Киселева

Женщина также рассказала об убийстве мужа: по ее словам, мужчина издевался над ней и злоупотреблял алкоголем. В ходе очередного конфликта супруг схватился за нож.

Я достала пистолет и выстрелила в упор пояснила обвиняемая

Она также уточнила, что провела в колонии восемь лет, выйдя по условно-досрочному освобождению.

Об убийстве супругов Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что их отравили, а тела заморозили, расчленили, а затем выбросили фрагменты на помойку. Екатерина призналась в совершении преступления в мае этого года. Таисия Киселева, по версии следствия, помогала ей продавать машину бабушки.