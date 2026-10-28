Адвокат: пособница убийства Тарховых живет в Грузии и спокойно ходит по улице Адвокат Миндиашвили утверждает, что Светлана Метревели живет в Грузии

Москва28 окт Вести.Пособница убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Светлана (Нателла) Метревели, которая, по утверждению их внучки Екатерины Тарховой, руководила ситуацией, проживает в Грузии, сообщила адвокат Элисо Миндиашвили в эфире программы Андрея Малахова, передает ИС "Вести".

Дело в том, что Светлана Метревели, так называемая Нателла, живет в Грузии ходит по улицам спокойно, ничего и никого не боится. Про Дмитрия фактически ничего не известно сказала она

По сведениям Миндиашвили, Светлана Метревели приехала в Грузию в 2015 году и с тех пор за пределы страны не выезжала.

Кроме того, адвокат утверждает, что у Светланы и ее сына Дмитрия нет никаких поддельных документов.

Миндиашвили выразила недоумение в связи с тем, что российские и грузинские спецслужбы не занимаются этой ситуацией.

Об убийстве супругов Тарховых стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что их отравили, а тела заморозили, расчленили, а затем выбросили фрагменты на помойку. Внучка Тарховых Екатерина призналась в совершении преступления в мае этого года.

Екатерина рассказала в суде, как как члены семьи Метревели запугивали ее и травили дедушку с бабушкой, чтобы завладеть их имуществом. По словам подсудимой, общее руководство осуществляла Светлана (Нателла) Метревели, а ее сын Дмитрий жил в квартире Екатерины Тарховой. Он давал бабушке и дедушке какое-то вещество, которое раскладывал по их таблетницам, чтобы привести их в невменяемое состояние и отвести к нотариусу.