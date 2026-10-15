Москва15 октВести.В Самарском областном суде заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги прерывали из-за объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает ИС "Вести".
Ракетная опасность. Перерыв в судебном заседанииобъявила судья под звуки сирен
Перерыв застал подсудимую Екатерину Тархову в момент, когда она отвечала прокурору на вопросы о поездке в Грузию к Светлане Метревели. Она рассказала, что с 2021 года ездила к ней несколько раз.
Разбирательство продолжилось после того, как режим отменили.
Ранее подсудимая сообщила, что признает вину частично и раскаивается, а также просила отправить ее в зону СВО.
Екатерина Тархова признала вину в убийстве родственников весной 2025 года, а само преступление вскрылось в феврале. По имеющимся данным, супругов Тарховых отравили, после чего тела заморозили, расчленили и выбросили на свалку.
На одном из прошлых заседаний Екатерина заявила, что ее запугивали члены семьи Метревели: по ее словам, именно они всем руководили и намеревались завладеть имуществом семьи бывшего мэра. Из Грузии ей прислали некую жидкость, которой она две с половиной недели травила своих близких.