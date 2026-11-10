Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве, проведет под арестом еще три месяца

Суд продлил арест Екатерины Тарховой по делу об убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве, проведет под арестом еще три месяца

Москва10 ноя Вести.Самарский областной суд продлил арест Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки - экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены - на три месяца. Об этом сообщает ИС "Вести".

О продлении меры пресечения для Тарховой и другой фигурантки дела Таисии Киселевой в ходе судебного заседания 10 ноября ходатайствовала прокуратура. Арест продлен до 12 февраля 2027 года.

11 ноября истекает срок ареста обвиняемой, в связи с чем прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на три месяца сообщили в суде

Ранее мать обвиняемой, Людмила Тархова, просила суд вернуть ей 2 млн личных сбережений, изъятых как вещественное доказательство. Адвокат потерпевший уточнил, что средства женщина планирует потратить на медикаменты и пассивное содержание внука.