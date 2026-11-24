Потанин счел завышенной сумму в $2,9 млрд по иску бывшей жены в Лондоне Потанин в суде Лондона не согласился выплатить бывшей жене $2,9 млрд

Москва24 ноя Вести.Президент – председатель правления ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин в суде Лондона назвал завышенными финансовые требования экс-жены, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, мужчина обратился в Высокий суд Лондона и объяснил, что деньги, которые от него хочет получить бывшая супруга, значительно превышают расходы на тот уровень жизни, который они имели во время брака.

Всего Наталья Потанина добивается выплаты примерно в $2,9 млрд в рамках раздела имущества. В качестве альтернативного требования она просит обеспечить ее "разумные потребности" в размере $786 млн, включая более $210 млн на приобретение недвижимости.

Слушания по делу Потаниных продлятся до декабря. Если суд удовлетворит требования Натальи, эта выплата станет крупнейшей в истории

Ранее стало известно, что бывшая жена российского олигарха в суде "намекнула" на сокрытие экс-супругом $9,3 млрд