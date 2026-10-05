Экс-министр культуры Крыма вновь подала прошение об освобождении по УДО

Экс-министр культуры Крыма Новосельская вновь просит освободить ее по УДО Экс-министр культуры Крыма вновь подала прошение об освобождении по УДО

Москва5 окт Вести.Экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за получение взятки в особо крупном размере, вновь подала прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Новое ходатайство от экс-министра поступило 30 сентября. Дату его рассмотрения пока не назначили говорится в сообщении СМИ

В ноябре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы признал Новосельскую виновной в коррупционном преступлении и приговорил к 10 годам лишения свободы. Позже срок сократили до 8 лет.

В апреле 2026-го бывшая чиновница уже пыталась выйти по УДО, но ей было отказано. Также, по словам члена ОНК столицы Арслана Хасавова, она хотела отправиться в зону СВО.

Согласно материалам дела, Новосельская получила незаконное вознаграждение в размере 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.