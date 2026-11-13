Пособница ВСУ в Крыму: пока идет следствие, не хочу смотреть вперед Задержанная в Крыму пособница ВСУ Лаптева высказалась о будущем наказании

Москва13 ноя Вести.26-летняя Александра Лаптева, которая позиционирует себя как караимка Саха Мангуби, была задержана в Крыму за пособничество Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сейчас женщина ждет суда, говорится в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Сама Мангуби в интервью соавтору фильма Андрею Ященко заявила, что не будет строить прогноз о том, какой ее может ждать приговор.

Да, я знаю, что будет дальше. У меня пока идет следствие, и я не хочу пока смотреть вперед. Я понимаю, что там тюрьма, большие сроки, но углубляться в это я бы не хотела сказала она

Как сообщалось ранее, крымчанка сама связалась с украинской стороной и передавала ВСУ координаты расположения судов, фиксировала прилеты у береговой линии. По информации спецслужб, за свою деятельность женщина получила более 1 млн рублей.