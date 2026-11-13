Задержанная за наводку ВСУ крымчанка на задания брала своих детей Сотрудник ФСБ: жительница Крыма для прикрытия брала на задания ВСУ своих детей

Москва13 ноя Вести.Жительница Крыма Александра Лаптева, которая позиционирует себя как караимка Саха Мангуби, работала на украинскую разведку на полуострове. 26-летняя женщина, которая обвиняется в покушении на совершение теракта и в госизмене, ожидает суда за преступления. Об этом говорится в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Мангуби в интервью соавтору фильма Андрею Ященко рассказала, что связалась в соцсетях с украинскими кураторами, а затем выполняла их поручения. Так в поселок Кача под Севастополем она приезжала, чтобы заснять, какие будут прилеты по береговой линии. В Керчи она собирала сведения, чтобы найти судно, которое перевозит топливо.

Оперативный сотрудник ФСБ, чье имя в целях секретности не раскрывается, пояснил – у Мангуби был финансовый мотив.

На видеозаписи она дала присягу на верность Украине, также ей был присвоен агентурный псевдоним. Себя она считает политической жертвой. Фактически мотивом ее сотрудничества здесь также являлось получение финансовой выгоды. Как было установлено в ходе мероприятий за период сотрудничества она получила более 1 млн рублей рассказал он

Сотрудник также пояснил, что женщина для того, чтобы отвести от себя подозрения на заданиях, брала с собой детей.

До начала своей деятельности она состояла в браке. И ее агентурная деятельность послужила причиной для разлада. Бывший супруг рассказал, что она начала поздно приходить домой, прятала телефон, встречалась с непонятными людьми в позднее время. Это стало причинами для конфликта и последующим разладом. А детей несовершеннолетних она часто использовала в своей противоправной деятельности. Выезжая на очередное задание, она брала их с собой, это было ее прикрытием заметил он

На этой неделе сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае 69-летнего россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт против российского военнослужащего.