Школьница рассказала, как ее завербовала украинская разведка Школьница из Пензы рассказала, как украинский куратор вышел на нее после "лайка"

Москва13 ноя Вести.13-летняя Лера из Пензы передала информацию о военном заводе украинской разведке. Девушка рассказала, что украинский куратор вышел на нее после того, как по переписке она познакомилась с мальчиком. Об этом она рассказала в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Изначально, поясняет Лера, ей в приложении понравился мальчик, она его "лайкнула", после чего с ним завязалась переписка. В общении парень посетовал, что приехал в Пензу недавно и не знает, где купить матери подарок. В ответ на это девушка отправила ему ссылку на торговый центр.

После этого в переписке ей пришло видео, в котором неизвестный заявил: "Спасибо за координаты. Сегодня вас ждет веселая ночка, это я тебе обещаю. Так что можешь на улицу не выходить".

Школьница отметила, что, получив такое сообщение, заблокировала пользователя.

Потом мне написал какой-то Тихонов, что якобы он из ФСБ, что они знают, будто я общаюсь с украинцами. Он начал кричать, обзывать и угрожать, что всю нашу семью посадит на 25 лет. Потом он резко смягчился и сказал: "Если ты за Россию, съезди на радиозавод". Когда мы с ним разговаривали, он запрещал выключать камеру и микрофон. И, когда я уже приехала на место, то он сказал начинать фотографировать. Я спросила зачем, на что он заявил, что они перехватят информацию, которую я скинула, и сделают так, чтобы теракта не произошло рассказала Лера

Оперативный сотрудник ФСБ, чье имя в целях секретности не раскрывается, пояснил, что в случае с Лерой украинские кураторы использовали инструменты социальной инженерии.

Все, что привело ее к этому - работа украинской стороны по промыванию мозгов, по вербовке, по запугиванию и по выстраиванию такой социальной инженерии, что она точно ни к кому не пойдет и не скажет об этом, пока это все не вскроется пояснил он

Родителей и учителей призвали не отмахиваться от проблем подростков. Взрослым необходимо понимать ребенка и прочувствовать его нужды и запросы, чтобы несовершеннолетние не становились жертвами украинских кураторов.

В России для помощи подросткам, втягиваемым в преступления, работает проект "Выход 31".