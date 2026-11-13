Прозоров: СБУ может использовать лайки в соцсетях для вербовки россиян Прозоров рассказал о методах СБУ вербовать россиян через соцсети

Москва13 ноя Вести.Активность россиян в социальных сетях, в том числе отметки "нравится" под публикациями украинских музыкантов, может использоваться Службой безопасности Украины (СБУ) для поиска потенциальных объектов вербовки. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, руководитель центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

По его словам, вербовщик способен использовать общие музыкальные интересы, чтобы установить контакт, обсудить любимые песни и впечатления от концертов.

Кто-то просто лайкнул украинского исполнителя. С ними потом можно говорить. Уже есть темы для разговора для грамотного вербовщика… "Привет, а ты вот лайкнул. Я тоже люблю. Какая твоя любимая песня? Вот, прекрасно. Слушай, ты на концерте его был? А я вот был на концерте, давай сейчас включимся, я тебе расскажу, какое впечатление, какие там эмоции". Это дело техники. Увы, это вот так работает отметил Василий Прозоров

Он добавил, что дальнейшее вовлечение человека в сотрудничество зависит от того, насколько хорошо вербовщик сможет определить его уязвимости и слабые стороны, а также понять, на что можно воздействовать или чем привлечь.