"Я хороший, они плохие": как человек становится целью для вербовки спецслужбами Эксперт Дюков: противопоставление себя другим делает уязвимым для вербовки

Москва13 ноя Вести.Противопоставление себя другим делает человека легкой мишенью для вербовки. Об этом рассказал историк, эксперт по истории разведки и контрразведки Александр Дюков в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Вовлечение в протест - один из самых действенных механизмов работы западных спецслужб, отмечают эксперты. Аналитические центры круглосуточно собирают данные, кто какие посты лайкает, комментирует, с кем общается. Дальше - дело социальных технологий. Студенту или даже школьнику постепенно внушают: государство - это зло и подталкивают выйти на улицу.

У меня другие идеологические взгляды, а здесь какое-то тупое быдло меня окружает. Когда человек себя так или иначе начинает отделять от основной массы своих соотечественников: "Я хороший, я не с ними, они плохие". Когда человек себя противопоставляет большинству, он становится легкой мишенью для работы с ним соответствующих служб из-за рубежа. Потому что он уже сказал, что он отдельно объяснил Дюков

Ранее в МВД рассказали, как чужие разведки вербуют детей через онлайн-игры.