Политолог - о том, как уехавшие из РФ формируют образ мучеников Политолог Дубовикова: уехавшая из РФ "интеллигенция" создала образ мучеников

Москва13 ноя Вести.Уехавшая из России "интеллигенция" создала образ мучеников, которые страдают якобы за Россию, этими обманчивыми мыслями и наполняются головы тех, кто ради идеи идет на совершение терактов. Об этом рассказала аналитик-международник и технолог информационных войн Мария Дубовикова в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Здесь вопрос формирования Западом образа соответствующей интеллигенции. Все строится на том, что если ты слушаешь этих людей, ты уникален, ты не такой, ты интеллигент, ты думающий человек, а рефлексии и знаний не хватает для того, чтобы отделить зерна от плевел заявила Мария Дубовикова

По ее словам, создается образ мучеников.

Он прекрасно генерируется посредством социальных сетей, роликов, где уехавшие рассказывают, как им тяжко жить, как все плохо, коллективное нытье. Тут они страдают за великую Россию будущего, которую никто из них не собирается строить сказала она

Одни страдают, что уехали, а другие страдают, что сели в тюрьму надолго, подвела итог Мария Дубовикова.