Осужденный за попытку поджога администрации рассказал, что тюрьма его отрезвила Заключенный за сотрудничество с СБУ: тюремные стены быстро отрезвляют

Москва13 ноя Вести.Осужденный за попытку поджога районной администрации Евгений Иванов рассказал, что тюремные стены охладили его пыл и дали понять ошибочность его суждений и действий. Своими мыслями 24-летний россиянин поделился в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Иванов был завербован по известной схеме: смотрел украинские паблики, ставил лайки, на него вышли кураторы, потому что идеологически его и обрабатывать не надо было.

Шаг за шагом все пришло к тому, что я иду с 16 литрами бензина в сторону районной администрации… Моей целью был протест, поэтому решил поджечь администрацию сказал осужденный

Последняя его фраза была произнесена со смехом. Он пояснил, что сейчас считает эти мысли "дуркой".

Тогда мне так не казалось. Эти четыре стены великолепнейшим образом отрезвляют объяснил Иванов

24-летний россиянин получил 13 лет тюрьмы. Он осужден за покушение на теракт, покушение на изготовление взрывчатых веществ и участие в террористической организации.