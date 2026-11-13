"Протест против всего": что сподвигло братьев Мельниковых к совершению диверсии Политолог Дубовикова объяснила, что сподвигло близнецов Мельниковых к диверсии

Москва13 ноя Вести.Матвей и Тимофей Мельниковы, осужденные за подготовку к поджогу военного объекта в 2023 году, хотели доказать себе и другим, что они не похожи на остальных, ими двигал протест против всего. Об этом рассказала аналитик-международник и технолог информационных войн Мария Дубовикова в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Братья-близнецы собирались вступить в "Легион "Свобода России" (организация признана террористической, запрещена в РФ), который курирует Главное управление разведки (ГУР) Украины. Отвечая на вопрос о том, что привлекало Матвея воевать на стороне Украине, он вспомнил героя романа Льва Толстого "Война и мир" Андрея Болконского, который ищет "свой Тулон".

Наивность, помноженная на образованность, приводит к высокой степени манипулируемости. Им необходимо было доказать себе, что они не похожи на своих сверстников, что они особенные, другие отметила Мария Дубовикова

Куратор сообщил Мельниковым, что для вступления в организацию нужно совершить диверсию на территории ближайшей воинской части, предварительно, проведя разведку и сделав фотографии военных объектов.

[Ими руководил] протест против всего. Чем меньше ты знаешь, тем больше ты уверен во всем. У тебя картина мира намного проще. И ты знаешь точно, как управлять страной, как нужно сделать лучше... Создание иллюзии, что ты больше, чем вся эта среда, ты можешь послужить некой великой идее, ты можешь сделать что-то значимое для своей страны или даже для себя самого пояснила политолог

В 2025 году Матвей и Тимофей Мельниковы были приговорены к 20 и 19 годам лишения свободы за покушение на диверсию, госизмену и участие в запрещенной террористической организации. Братья полностью признали свою вину.