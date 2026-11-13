Школьник из Пензы рассказал, как его пытались подтолкнуть к диверсии на заводе

Школьник из Пензы рассказал, что его пытались подтолкнуть к диверсии на заводе Школьник из Пензы рассказал, как его пытались подтолкнуть к диверсии на заводе

Москва13 ноя Вести.Шестнадцатилетний школьник Иван из Пензы едва не стал очередной жертвой украинских кураторов, которые подталкивают подростков к совершению террористических преступлений. Об этом эпизоде юноша рассказал в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

По его словам, все началось после того, как он познакомился в соцсетях с девочкой. После этого знакомства на него вышли некие кураторы. Эти люди по телефону стали ему угрожать, заявляя, что знают, где живет Иван с семьей и что на их дом будет совершена атака БПЛА.

Говорили, что нас разбомбят, что дроны прилетят на дом и на школу. То есть если я их слушаться не буду, то разбомбят все вспоминает подросток

При этом, отмечает Иван, о происходящем рассказывать отцу он не стал – побоялся.

Затем украинские кураторы потребовали от Ивана пойти на местный завод и заснять там обстановку.

Они сказали не отключать звук, не срывать звонок, чтобы я был на связи всегда. Они сказали снять завод. А когда сказали включить камеру, я подумал, что завод хотят разбомбить. Я отключил звонок, а затем телефон. И пошел в само здание, все рассказать им [сотрудникам завода] пояснил школьник

Оперативный сотрудник ФСБ, имя которого в целях секретности не раскрывается, пояснил: Иван сделал единственное верное решение в сложившейся ситуации.

Он сделал единственное верное решение - сообщил об этом другим. То есть неважно кому - родителям, полиции, в территориальные органы безопасности и даже охранникам. Сразу же реакция пошла. И благодаря этому в его действиях нет никакого состава преступления, он избежал этого. Если бы хоть один видеофайл ушел на ту сторону, он бы в этот же день домой уже не попал заявил оперативник

В России для помощи подросткам, втягиваемым в преступления, работает проект "Выход 31".