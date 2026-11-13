Обвиняемый в госизмене рассказал, почему решил совершить покушение на министра Обвиняемый в покушении на министра: я верил, что совершаю правильное дело

Москва13 ноя Вести.Обвиняемый в покушении на совершение теракта и в госизмене Герман Томас объяснил, почему решил совершить покушение на российского министра. Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Во время крымского референдума Герману было восемь лет. Он вырос и получил образование в России, мечтал совершить теракт и уехать жить в Европу.

Он фантазировал очень много, поэтому я его как бы слушала одним ухом. Он говорил, что он хочет из этой страны уехать, что ему тут не нравится жить и так далее. Да, это он очень прямо говорил. Но опять же, я в это не верила, что он уедет. Как он уедет, куда и на что вообще? рассказала мама обвиняемого

С отцом у Германа были сложные отношения. Он его бил. Поворотным моментом стало банкротство отца. Цветочный ларек, которым владела семья, закрылся. Каждый день отец рассказывал сыну, что в этом виновата исключительно Россия, что причина в несправедливой налоговой системе. То ли дело было при Украине, всегда можно было договориться. Именно тогда в душе ребенка впервые зародилась ненависть к России.

Примерно год назад со мной связались сотрудники СБУ через Telegram и предложили подработку. У меня тогда был довольно тяжелый период жизни. Отец не так давно умер, да и в целом доходы были никакие… Как точно на меня вышли, я не знаю. Я думаю, что как-то через группы в соцсетях, я, может, где-то что-то прокомментировал. Половина этих групп заняты антивоенной риторикой поделился 20-летний крымчанин

Он рассказал, что начинал с простых поручений от куратора, например, сфотографировать номера машин, а закончил заданием на покушение на министра. Герман неделями следил за своей жертвой, и у подъезда многоэтажки искал место для закладки бомбы, которую, забрав из схрона, держал в своей комнате дома.

Я родился на Украине, и министр, по моему личному мнению, является человеком, который прибыл извне сюда ко мне, устраивает свои законы… По крайней мере, его бы пришлось на кого-то менять. Это время, это дополнительные расходы, это ущерб бюджету. В принципе, никакого особенного доверия к спецслужбам Украины я не питаю. Просто я сходился на том, что я делаю правильное дело и ради этого стоит идти на многие риски объяснил обвиняемый

Для украинских спецслужб Герман был лишь расходным материалом. Он думал, что заложит самодельное взрывное устройство, успеет уйти, а после теракта его эвакуируют на Украину. Но на самом деле Германа планировали взорвать на месте. У бомбы было дистанционное управление.

Ранее в фильме "Предательство. Расходный материал" 13-летняя Лера из Пензы рассказала, как передала информацию о военном заводе украинской разведке. По словам девушки, украинский куратор вышел на нее после того, как по переписке она познакомилась с мальчиком.