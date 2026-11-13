Москва13 ноя Вести.За призывы к террористической и экстремисткой деятельности необходимо наказывать, убежден замминистра информации ДНР в 2019-2022 гг., эксперт в сфере информационной безопасности Даниил Безсонов. Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Он пояснил, что данную идеологию сейчас против РФ использует киевский режим. В рамках этого украинские кураторы пытаются осуществлять вербовку подростков для совершения террористических преступлений.

Нужно понимать, что наш враг не ограничен моральными принципами, не ограничен юридически. Он ограничен только своими силами, средствами и фантазией. В свое время Хрущев устроил амнистию для бандеровцев. Он ведь не людей выпустил из тюрем, а идеологию выпустил в массы. Вот в чем фишка. Поэтому нам надо жестко наказывать за это и стараться на идеологическом уровне это в зародыше душить подчеркнул он

Оперативный сотрудник ФСБ, чье имя в целях секретности не раскрывается, также отмечает, что идеологический инструмент Украины выстроен определенным образом.

Для них все мы – оккупанты. Эта тенденция в СМИ с начала СВО и по сей день расчеловечивает абсолютно всех. То есть русский человек для них хуже всего на свете, и поэтому для них неважно, погибнет ли гражданский или военный. Главное, что провели диверсию, теракт, а сколько людей погибнет, для них неважно пояснил он

С начала года около 200 подростков в России уличили в совершении террористических преступлений – несовершеннолетние совершают попытки устроить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры под влиянием анонимных кураторов.