Москва13 ноя Вести.Подрыв России изнутри - единственный способ противника сломать стране "хребет". Об этом рассказала аналитик-международник и технолог информационных войн Мария Дубовикова в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Создание образа России как такого демона, который преследует молодежь. Нарративно эта история выстраивается как механика демонизации. Нужно понимать, что у противника вообще сейчас идет четкая тенденция на повторение сценария начала прошлого века. Подрыв страны изнутри - это его цель, это его задача, которую он себе поставил, потому что это единственный способ "сломать" России хребет объяснила она

Ранее сообщалось, что вербовщики, в том числе из иностранных спецслужб, начинают вовлечение детей и подростков в противоправную деятельность с небольших, невинно выглядящих просьб. Злоумышленники любят искать себе жертв в онлайн-играх, поскольку те изначально широко доступны, изначально нацелены на общение между пользователями, а также дают анонимность.