Москва12 окт Вести.Родителям необходимо обеспечивать цифровую безопасность детей, считает автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

В России был запущен масштабный проект "Выход 31", в рамках которого школьникам и родителям объясняют, как распознать манипуляции, шантаж и ложные обещания в интернете. В регионах также показывают фильм журналиста Медведева "Предательство". Сам журналист подчеркивает: судьба детей – в первую очередь зависит именно от родительской ответственности.