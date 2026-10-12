Москва12 октВести.Родителям необходимо обеспечивать цифровую безопасность детей, считает автор ИС "Вести" Андрей Медведев.
В России был запущен масштабный проект "Выход 31", в рамках которого школьникам и родителям объясняют, как распознать манипуляции, шантаж и ложные обещания в интернете. В регионах также показывают фильм журналиста Медведева "Предательство". Сам журналист подчеркивает: судьба детей – в первую очередь зависит именно от родительской ответственности.
Не только в детях дело, но и во взрослых, которые должны понимать, что такое информационная, цифровая гигиена. Все-таки вспомнить, где они живут, что за страна. Мы все здесь с краю? Нет, ребятушки, хата с краю горит первойзаявил он