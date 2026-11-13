Учитель из Симферополя озвучил предостережение родителям Учитель из Симферополя призвал родителей не отмахиваться от проблем детей

Москва13 ноя Вести.Родителям и учителям не стоит отмахиваться от проблем подростков. Взрослым необходимо понимать ребенка и прочувствовать его нужды и запросы. Об этом заявил директор симферопольской школы №38 им. героя РФ Дорохина Евгений Костылев в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Он отмечает, что к проблеме вербовки подростков, с которой сталкиваются семьи, следует относиться максимально внимательно.

В любом конфликте, в любой проблеме виноваты все. Где-то родители не досмотрели, где-то школа упустила, где-то ребенок попал не в ту ситуацию, не в тот кружок пошел, не по той улице прогулялся и так далее. Не надо искать сейчас виноватых. Нужно определить, что делать. Сейчас мы стоим на рубиконе - против нас фактически ополчился западный мир. И помимо вооруженного конфликта, конечно, влияние оказывается и на мысли, на разум наших детей заявил он

Чтобы нивелировать это воздействие с молодежью необходимо грамотно работать, убежден Костылев.

Мы не можем проиграть военным способом. Мы можем проиграть, только если мы расколемся внутри, ведь разделенное царство погибает. Поэтому наши усилия должны быть направлены на то, чтобы родитель стал родителем, учитель стал учителем, наставник стал наставником. Вот самое важное - увидеть ребенка, почувствовать его боль, его слезу отметил он

Ранее сообщалось, что с начала года около 200 подростков в России уличили в совершении террористических преступлений. Под влиянием анонимных кураторов подростки пытаются устроить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры.