СК: почти 200 подростков привлечены к ответственности за терроризм с начала года

В РФ с начала года почти 200 подростков совершили террористические преступления СК: почти 200 подростков привлечены к ответственности за терроризм с начала года

Москва12 окт Вести.С начала текущего года почти 200 подростков уличили в совершении террористических преступлений. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, несовершеннолетние совершают попытки уничтожить объекты транспортной инфраструктуры под влиянием анонимных кураторов.

Если в 2024 году к ответственности привлечены 98 человек, то в первом полугодии текущего года уже 196 подростков были уличены в подобных деяниях сказала она

При этом на совершение подобных преступлений идут дети из разных семей, в том числе благополучных.

Их вербовка происходит через разные каналы связи, в том числе через закрытые группы, онлайн-игры и анонимные чаты. Мошенники обещают школьникам легкий заработок и уход от ответственности - угрожают, обманывают, запугивают, шантажируют подростков, пользуясь их незнанием уголовного законодательства.