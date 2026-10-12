Москва12 октВести.С начала текущего года почти 200 подростков уличили в совершении террористических преступлений. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, несовершеннолетние совершают попытки уничтожить объекты транспортной инфраструктуры под влиянием анонимных кураторов.
Если в 2024 году к ответственности привлечены 98 человек, то в первом полугодии текущего года уже 196 подростков были уличены в подобных деянияхсказала она
При этом на совершение подобных преступлений идут дети из разных семей, в том числе благополучных.
Их вербовка происходит через разные каналы связи, в том числе через закрытые группы, онлайн-игры и анонимные чаты. Мошенники обещают школьникам легкий заработок и уход от ответственности - угрожают, обманывают, запугивают, шантажируют подростков, пользуясь их незнанием уголовного законодательства.