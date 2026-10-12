Москва12 окт Вести.Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что зарубежные спецслужбы с помощью шантажа и угроз пытаются заставить граждан РФ совершать диверсии и теракты.

Не секрет, что зарубежные спецслужбы предпринимают попытки устроить в нашей стране диверсии и теракты. И делать это они стремятся руками наших сограждан, которых под различными предлогами склоняют к выполнению своих заданий передает слова Волк РИА Новости

Ирина Волк отметила, что в мире цифровых технологий схемы и способы обмана становятся все изощреннее. Например, россияне могут попасть в ловушку при знакомстве в интернете и неосторожном раскрытии личной информации.

Противник использует угрозы, шантаж, психологическое давление, добавила Волк.