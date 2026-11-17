Следственный комитет подготовил для школьников ролики о мошенничестве

В российских школах начнут показывать видео о схемах обмана подростков Следственный комитет подготовил для школьников ролики о мошенничестве

Москва17 ноя Вести.На переменах в российских школах будут транслировать короткие видеоролики о мошеннических схемах, направленных против детей и подростков. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе АНО "Школьное телевидение".

В еженедельном эфире федерального проекта "Школьное телевидение" (более 6,7 тысячи школ в 35 регионах) выходит цикл коротких роликов, подготовленных при участии Следственного комитета России говорится в сообщении пресс-службы

Школьникам расскажут об опасностях передачи банковских карт и телефонных номеров посторонним, предложений быстрого заработка в мессенджерах и мошенничества под видом сотрудников спецслужб. Отдельное внимание уделят защите персональных данных.

Как рассказал директор АНО "Школьное телевидение" Виталий Моргачев, материалы Следственного комитета адаптировали для просмотра в образовательных учреждениях.

Ролики будут показаны на экранах в школьных холлах и рекреациях во время перемен. Помимо материалов СК, в эфир входят сюжеты МЧС, Госавтоинспекции, Российского Красного Креста и Министерства просвещения.