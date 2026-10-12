"Школьное телевидение" ведет работу с ведомствами в сфере безопасности

"Школьное телевидение" сотрудничает с ведомствами по вопросам безопасности "Школьное телевидение" ведет работу с ведомствами в сфере безопасности

Москва12 окт Вести.Проект "Школьное телевидение" будет взаимодействовать с профильными ведомствами и организациями, работающими в сфере безопасности детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Мы хотим, чтобы у школьников был доступ к проверенной и полезной информации. Для этого объединяем экспертизу профильных ведомств и организаций говорится в сообщении

Отмечается, что материалы профильных ведомств и организаций станут частью эфира телевидения для школьников.

"Школьное телевидение" — это российский информационно-образовательный проект, который предусматривает трансляцию видеоматериалов на экранах в общеобразовательных учреждениях.

Телевидение станет источником информации для учеников и педагогов. Экраны разместят в холлах и столовых. Во время перемен и после уроков на них будут показывать короткие ролики.

Ранее сообщалось, что единое школьное телевидение появится во всех школах России.