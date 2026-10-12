Москва12 октВести.Проект "Школьное телевидение" будет взаимодействовать с профильными ведомствами и организациями, работающими в сфере безопасности детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
Мы хотим, чтобы у школьников был доступ к проверенной и полезной информации. Для этого объединяем экспертизу профильных ведомств и организацийговорится в сообщении
Отмечается, что материалы профильных ведомств и организаций станут частью эфира телевидения для школьников.
"Школьное телевидение" — это российский информационно-образовательный проект, который предусматривает трансляцию видеоматериалов на экранах в общеобразовательных учреждениях.
Телевидение станет источником информации для учеников и педагогов. Экраны разместят в холлах и столовых. Во время перемен и после уроков на них будут показывать короткие ролики.
Ранее сообщалось, что единое школьное телевидение появится во всех школах России.