Минпросвещения РФ обновит рабочие программы по ключевым предметам в школах

В России обновят рабочие программы по ключевым школьным предметам Минпросвещения РФ обновит рабочие программы по ключевым предметам в школах

Москва11 окт Вести.Министерство просвещения России обновит рабочие программы по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Как уточнил министр, ФГОС обеспечивает единство образовательного пространства РФ, а также равные возможности для получения качественного школьного образования.

В связи с этим мы обновляем и рабочие программы по ключевым предметам, включая базовый и углубленный уровни сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября следующего года. Как отметили в ведомстве, его будут применять при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года.

Ранее Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы в 10-11-х классах. Так, новый образовательный стандарт для старших классов включает 16 обязательных предметов.