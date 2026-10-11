Москва11 октВести.Министерство просвещения России обновит рабочие программы по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Как уточнил министр, ФГОС обеспечивает единство образовательного пространства РФ, а также равные возможности для получения качественного школьного образования.
В связи с этим мы обновляем и рабочие программы по ключевым предметам, включая базовый и углубленный уровнисказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения
Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября следующего года. Как отметили в ведомстве, его будут применять при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года.
Ранее Минпросвещения утвердило обязательные школьные предметы в 10-11-х классах. Так, новый образовательный стандарт для старших классов включает 16 обязательных предметов.