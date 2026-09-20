Москва20 сен Вести.Новый образовательный стандарт для старших классов включает 16 обязательных предметов, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ, утвержденный Минпросвещения РФ.

Новый ФГОС для 10-11-х классов вступит в силу 1 сентября 2027 года.

Согласно стандарту, учебный план в 10-11-х классах предусматривает обязательное изучение на базовом или углубленном уровне 16 предметов. Среди них русский язык, литература, родной язык или государственный язык республики РФ, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты родины (ОБЗР) и физическая культура написали в агентстве

Там также уточнили, что изучать родной язык, родную литературу и второй иностранный можно по заявлению учеников или их родителей, если в школе есть условия для этого.