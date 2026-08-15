Москва15 авг Вести.Список обязательных для изучения школьных предметов на 2026/27 учебный год утвердили в Минпросвещения РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта ведомства, руководителя Института содержания и методов обучения имени Леднева Максима Костенко.

Базовый набор обязательных предметов, традиционно изучаемых в российских школах, сохраняется на всех уровнях образования. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников отметил Костенко

Так, с первого по девятый класс школьники посещают уроки изобразительного искусства, музыки и труда (технологии). В пятых классах с этого года появится предмет "Духовно-нравственная культура России" (со следующего года его будут изучать с пятого по седьмой класс).