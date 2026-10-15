Новый образовательный стандарт не затронет 11-классников в 2027 году Минпросвещения: новый стандарт для старшей школы не коснется 11-классников

Москва15 окт Вести.Новый образовательный стандарт для старших классов не затронет учащихся, которые сядут за парты выпускного класса осенью 2027 года. Об этом проинформировала пресс-служба Минпросвещения России.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, закрепленный приказом ведомства, начнет действовать с 1 сентября 2027 года.

Те, кто учится сейчас, доучиваются по прежнему стандарту до выпуска. Первые выпускники по новому ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт – прим. ред.) — 2029 год. Новый ФГОС вступает в силу с 1 сентября 2027 года, но тех, кто пойдет в 11-й класс в 2027-м, он не коснется приводит ТАСС фрагмент сообщения

17 сентября Минпросвещения утвердило новый ФГОС для 10–11-х классов. Учащиеся старшей школы смогут осваивать все дисциплины на базовом уровне либо углубленно изучать предметы в рамках одного из предложенных профилей.

В документе впервые прописан регламент оснащения кабинетов: указано, какое оборудование должно быть в учебных помещениях для организации образовательного процесса.

До этого министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года пятиклассники начнут изучать новый предмет "Духовно-нравственная культура России".

По его словам, этот курс поможет сформировать у школьников общечеловеческие ценности через изучение примеров из жизни выдающихся личностей.