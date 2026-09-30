Единое школьное телевидение появится во всех школах России Кравцов: единое школьное телевидение появится во всех школах России

Москва30 сен Вести.Единое школьное телевидение появится во всех школах России с 2027 года. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В развитии системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение, когда будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые для в том числе обучения, показываться после уроков, на переменках​​​. Этот проект стартует в пилотных 15 регионах, и по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать во всех наших школах страны сказал глава Минпросвещения

Он отметил, что в школах создана система воспитательной работы.

Ранее стало известно, что депутат муниципального образования Санкт-Петербурга "Поселок Шушары" и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением включить в школьную программу обучение грамотному и безопасному взаимодействию с сервисами искусственного интеллекта (ИИ).