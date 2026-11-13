В СК рассказали о проекте помощи подросткам при попытках вербовки Петренко рассказала о проекте "Выход 31" для защиты подростков от вербовки

Москва13 ноя Вести.В России для помощи подросткам, втягиваемым в преступления, работает проект "Выход 31". Об этом рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

У нас в стране недавно проект заработал "Выход 31". Это очень хорошая помощь всем молодым людям и их родителям, которые за них переживают. 31 в названии – это статья 31 Уголовного кодекса, она освобождает человека от уголовной ответственности, если он добровольно отказался от совершения преступления. Даже если он начал готовить террористический акт. Он освобождается от уголовной ответственности, если своевременно, добровольно сообщает органам власти о готовящемся преступлении, либо каким-то другим способом предотвращает совершение теракта заявила она

Ранее сообщалось, что с начала года около 200 подростков в России уличили в совершении террористических преступлений – несовершеннолетние совершают попытки устроить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры под влиянием анонимных кураторов.