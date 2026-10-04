МВД: жертвами мошенников часто становятся дети с синдромом пионера

Дети с "синдромом пионера" чаще других попадают в сети мошенников МВД: жертвами мошенников часто становятся дети с синдромом пионера

Москва4 окт Вести.Жертвами дистанционных мошенников часто становятся дети-патриоты из полных семей, которые имеют хорошее образование и достаток, рассказал ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, правоохранители выявили так называемый "синдром пионера". Он срабатывает при звонке мошенника молодому человеку, который любит Россию и готов помогать государству.

Не медицинский, конечно же, термин … "синдром пионера … начинает срабатывать при звонке мошенника объяснил полицейский

По словам Васенина, сначала ребенку якобы представители госструктур говорят, что надо помочь задержать преступников и спасти свою страну, а затем под патриотическими историями начинают вовлекать в совершение преступления.

То есть злоумышленники под любыми предлогами "включают" правильное отношение молодого человека к государству, и он, находясь на крючке, идет совершать преступление, рассказал начальник пресс-службы полицейского главка Москвы.