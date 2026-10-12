Москва12 окт Вести.В последние годы мошенники стали выбирать в качестве потенциальных жертв несовершеннолетних. Злоумышленники предлагают подросткам легкий заработок за совершение преступлений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Раньше "целевой аудиторией" аферистов были жертвы телефонных мошенников, которыми являлись люди зрелого возраста. Однако в последнее время жертвами все чаще становятся школьники и студенты.

Им предлагают деньги или запугивают уголовными преследованиями за якобы совершенные преступления. И при этом требуют совершить вполне реальные нарушения закона. Например, поджечь заправочные станции, объекты железнодорожной инфраструктуры или служебный автотранспорт передает слова Волк РИА Новости

По данным Ирины Волк, за 8 месяцев нынешнего года число совершивших преступления или ставших их соучастниками подростков от 14 до 18 лет выросло до 12,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года.