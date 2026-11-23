МВД: подростков в РФ обманывают от лица учителей, предлагают "легкий заработок"

В полиции назвали самые популярные схемы мошенников в отношении подростков МВД: подростков в РФ обманывают от лица учителей, предлагают "легкий заработок"

Москва23 ноя Вести.Мошенники обманывают подростков от лица учителей и директоров школ, предлагают улучшить игровой аккаунт или приобрести игровую валюту, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Цель у аферистов не только украсть денег, но и вынудить школьников совершать преступления​​​.

Мошенники звонят или пишут подросткам от имени учителя, директора или сотрудника деканата с требованием подтвердить данные пояснили в пресс-службе

Злоумышленники могут предлагать детям приобрести игровые предметы или улучшить аккаунт, "легкий заработок" за установку приложений, вовлекают в дропперство.