Москва23 нояВести.Мошенники обманывают подростков от лица учителей и директоров школ, предлагают улучшить игровой аккаунт или приобрести игровую валюту, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Цель у аферистов не только украсть денег, но и вынудить школьников совершать преступления.
Мошенники звонят или пишут подросткам от имени учителя, директора или сотрудника деканата с требованием подтвердить данныепояснили в пресс-службе
Злоумышленники могут предлагать детям приобрести игровые предметы или улучшить аккаунт, "легкий заработок" за установку приложений, вовлекают в дропперство.