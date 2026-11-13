Неудавшиеся диверсанты рассказали, что им стыдно перед родителями Осужденные за попытку поджога братья рассказали, что им стыдно перед семьей

Москва13 ноя Вести.Осужденные за подготовку к поджогу военного объекта в 2023 году Матвей и Тимофей Мельниковы поделились, что им стыдно перед семьей, которую теперь тоже будут винить в случившемся. Об этом они рассказали в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Мельниковы рассказали, что все началось с 2019 года, когда в центре Москвы прошла несанкционированная протестная акция, связанная с выборами в Мосгордуму.

Нам это было небезразлично, это было интересно. Все-таки какая-никакая общественная жизнь. Были близко связаны с партией "Яблоко"… А потом 2022 год, неоднозначная реакция на начало специальной военной операции, изучение предпосылок, истории взаимоотношений между нашими народами. И все это привело к высказываниям и к поиску каналов определенной тематики в Telegram рассказал осужденный в интервью соавтору фильма Андрею Ященко

Братья-близнецы собирались вступить в "Легион "Свобода России" (признана террористической, запрещена в РФ). Куратор сообщил, что для вступления в организацию нужно совершить диверсию на территории ближайшей воинской части, предварительно, проведя разведку и сделав фотографии военных объектов. В 2023 году братья были задержаны и обвинены в подготовке к поджогу военного объекта.

Перед родителями, да [стыдно]. И перед младшим братом, потому что сейчас, я думаю, младший брат это еще посмотрит потом с родителями вместе по телевизору. И как на них там будут пальцем тыкать – "вот вы вырастили"… У бати случился инфаркт. По той простой причине, что для него это было удивлением. У него и так проблемы с сердцем. Сейчас с ним все нормально, но это было ударом рассказал Матвей

В 2025 году Матвей и Тимофей получили 20 и 19 лет лишения свободы.