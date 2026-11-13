Москва13 ноя Вести.Вербовщики часто выдают за "благое дело" попадание в банду "спортиков" и участие в ее деятельности. Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и руководитель центра расследований UKRLEAKS Василий Прозоров в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

"Спортиками" называют тех, кто по заданию наркодилеров жестоко издевается над провинившимися закладчиками.

Понимаете, условно говоря, наркоману ты будешь говорить: "ты получишь деньги". И это основа для вербовки. "Спортику" ты будешь говорить: "Мы тебе подкинем информацию, где ты можешь "долбить" этих наркоманов, ты ж за благое дело". Это основа вербовки. Ты должен стать для человека "своим" объяснил он

Ранее избранный депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что необходимо ужесточить законодательство для борьбы с закладчиками, и дать возможность собственникам самостоятельно фиксировать нарушения и задерживать наркокурьеров. По ее словам, проблема незаконной работы закладчиков стоит в любом большом городе, в том числе в Москве, так как они часто портят общедомовое имущество.