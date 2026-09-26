Москва26 сен Вести.Необходимо ужесточить законодательство для борьбы с закладчиками, и дать возможность собственникам самостоятельно фиксировать нарушения и задерживать наркокурьеров. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала избранный депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

По ее словам, проблема незаконной работы закладчиков стоит в любом большом городе, в том числе в Москве, так как они часто портят общедомовое имущество.

Сегодня закладчики - это проблема любого большого города и в том числе города Москвы. Кроме того, что это вообще зло, которое влияет на здоровье, закладчики очень сильно портят общедомовое имущество. Это вывернутые там с корнем электрощитки, ящики для пожарных гидрантов, цветы, которые там вырваны с корнем, потому что там кто-то искал и не нашел наркотики, мусор, грязь — это все вот, к сожалению, тоже следствие вот этой беды сообщила Разворотнева

Она добавила, что главным инструментом борьбы с нарушителями остается полиция и порекомендовала жителям столицы обращаться к участковому, если они увидят подозрительных личностей в своем подъезде. При этом Разворотнева признала, что этих мер порой недостаточно для решения проблемы.

Надо менять и ужесточать наше законодательство и в том числе давать возможность самим собственникам может быть, как-то фиксировать вот эти нарушения и, может быть, в том числе этих людей, если есть храбрость и силы, задерживать. У нас, кстати, в Москве работают Народные дружины. Их принципы работы помогают московской безопасности. Но проблема в том, что они не всегда работают в районах. И вот как раз очень актуальный вопрос, надо перестраивать эту работу, делать так, чтобы жители своего дома, если уж они идут в Народную дружину, патрулировали именно в своем дворе и в своем доме, обладали вот какими-то переданными полномочиями, и тогда, возможно, они смогут более оперативно задержать вот этих вот нежелательных граждан заявила Светлана Разворотнева

Пока депутат предложила жителям чаще менять пароли и коды на подъездах, установить умные домофоны или камеры внутри подъездов.

Ранее в пресс-центре Министерства внутренних дел сообщили, что в 2026 году в России зафиксировали свыше 350 преступлений, связанных с использованием цифровых валют. 173 случая из них касаются незаконного оборота наркотиков.