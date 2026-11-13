Аналитик рассказала о главном заблуждении задержанной в Крыму наводчицы ВСУ Эксперт Дубовикова: задержанная наводчица в Крыму внушила себе преданность к ВСУ

Москва13 ноя Вести.26-летняя Александра Лаптева, которая позиционирует себя как караимка Саха Мангуби, работала на украинскую разведку в Крыму. Она фиксировала прилеты на береговой линии под Севастополем, а также давала наводку своим кураторам для атак на суда в Керчи. Об этом говорится в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

При этом Мангуби в интервью соавтору фильма Андрею Ященко заявила, что начала сотрудничать с Украиной в качестве мести за смерть брата, воевавшего в рядах ВСУ. Однако в действительности у нее не было брата, а женщина за деньги оказывала услуги по наводке на цели украинской стороне.

По информации ФСБ, за свою работу она получила более 1 млн рублей.

Она дала присягу на верность Украине по видео, также ей был присвоен агентурный псевдоним. Себя она считает политической жертвой уточнил детали биографии задержанной оперативник ФСБ

Аналитик-международник, технолог информационных войн Мария Дубовикова полагает, что задержанная крымчанка сама себе внушила, что она действует из неких патриотических побуждений.

То, что она несет, будто она патриотка, - это ее внутренний диалог с самой собой. Она себе доказывает, что не из-за денег на это пошла, а из-за идеи. Психологически всегда комфортнее, что не ты продался, а что ты жертвуешь ради идеи, ради какого-то высшего блага. Мы легко внушаем себе все, что угодно. Особенно, когда нам нужно договориться с собственной совестью, даже если ее почти уже не осталось заявила эксперт

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